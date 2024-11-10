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加權指數神龍擺尾 周線終結連二黑翻紅

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股上周漲773點，漲幅3.4%，周線轉為收紅，中止周線連二黑。記者侯永全／攝影
台股上周漲773點，漲幅3.4%，周線轉為收紅，中止周線連二黑。記者侯永全／攝影

加權指數11月8日上漲145點，收在23,553點，成交量4,319億元。籌碼面部分，三大法人買超38.8億元，外資期貨淨空單減少3,118口至42,828口，現貨賣超0.1億元，投信買超31.1億元，自營商買超7.7億元。上周上漲773點，漲幅3.4%，周線轉為收紅，中止周線連二黑。

永豐期貨指出，聯準會宣布降息1碼，在最新聲明表示，雖通膨接近目標2%，但仍略高，雖然經濟仍有不確定性，未來仍將視最新數據調整貨幣政策，而川普交易降溫後，7日相關的巨頭蘋果、META、輝達反應降息領漲，而美股三大指數再創歷史新高，台積電ADR則回升4%，8日台股方面雖早盤開高但盤中走勢偏弱，台股下跌家數持續增加，尾盤因台積電公布10月營收再創歷史新高而神龍擺尾，而目前成交量能再次來到4,000億元以上的補量上攻，未來須注意川普相關發言，並留意是否有機會突破前高。

台積電 台股

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