美國大選落幕 法人：台股回歸基本面、旺季行情可期

美國總統大選落幕，台股上週週線翻紅，美股8日延續選後漲勢，道瓊工業、那斯達克和標準普爾500指數收盤創新高。法人分析，美國選舉結束後，市場將回歸基本面走勢，在年底銷售旺季加持下，有助於台股第4季旺季行情。

美股道瓊工業指數8日終場上漲259.65點，或0.59%，收在43988.99點；標準普爾500指數上漲22.44點，或0.38%，收在5995.54點；以科技股為主的那斯達克指數上漲17.32點，或0.09%，收在19286.78點；費城半導體指數下跌43.467點，或0.81%，收在5290.520點。

美國聯邦準備理事會（Fed）如預期降息1碼（0.25個百分點），美國科技股走強，激勵台股8日早盤開高，最高來到23699.70點，然而盤中追價買盤謹慎，指數漲幅收斂，以中小型類股為主的櫃買指數由紅翻黑，所幸電子權值股撐盤，終場加權指數收在23553.89點，上漲145.07點，漲幅0.62%，成交值增至新台幣4217.84億元。台股上週週線翻紅，單週上漲773.81點。

隨不確定因素消除，上週3大法人僅有自營商調節，單週減持98.02億元，連續3週賣超；投信與外資雙雙加碼，外資上週買超110.17億元，投信第23週站在買方，持續回補179.67億元，3大法人合計買超191.81億元。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，美國總統大選塵埃落定，激勵川普概念產業表現相對強勢，預期隨時間拉長，市場將回歸基本面走勢。

黃新迪指出，聯準會利率決策會議無意外降息1碼，有利風險性資產上揚空間，且根據歷史統計，美股從11月至隔年1月，在年底銷售旺季的加持下，往往為一年中表現較佳時機，加上當前美國企業投資、勞動市場狀況均穩定無虞、消費者信心增強，對於台股第4季的旺季行情也有所助益。

另外，國內第3季財報將於下週公告完畢，黃新迪指出，隨著國內外不確定因素持續解除，台股轉強趨勢鮮明，目前電子與金融指數雙雙站穩所有天期均線之上，僅有傳產指數漲勢相對落後，仍位於季線、半年線與年線之下。

國泰期貨表示，大盤持續走揚，籌碼面呈現中性偏多格局，加上大型權值股台積電10月營收亮眼，帶動台指期於現貨收盤後走揚，加權指數有機會持續向上，回補10月中旬的下跌缺口。