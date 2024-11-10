三優強勢股買盤搶翻天 緯創、陽明等躍交投亮點

台股連漲五天，上周五（8日）收在23,553點，本月來已上漲3.2%。統計顯示，緯創（3231）、陽明（2609）、長榮航（2618）等14檔個股，受惠旺季行情加持業績表現亮眼、獲內外資法人買超肯定、股價表現普遍優於大盤，這些「三優概念股」，已躍居台股盤面的交投亮點。

CMoney統計，本月以來，緯創、陽明、長榮航、鴻準、英業達、金寶、中鋼、長榮、國泰金、凱基金、廣達、技嘉、仁寶、鴻海等14檔個股獲得內外資同步買超最多。

14檔「三優概念股」交投夯 圖／經濟日報提供

在內外資同步買超最多的這14檔個股中，電子股占八檔最多（電腦及周邊設備股占五檔），再來是航運股占三檔、金融保險股二檔、鋼鐵股一檔。

其中，八檔電子股偏向電子中下游，都與人工智慧（AI）伺服器相關。

就張數來看，三大法人本月以來最愛緯創，合計買超11.1萬張，遙遙領先其他個股。緯創10月營收年增逾兩成，為歷年同期新高，法人看多後市，外資、投信及自營商同步大舉搶進，推升股價本月來強漲11.2%。

緯創是指標AI伺服器概念股，受惠於輝達新品需求高，法人預期全年營運將大幅成長。

其他AI伺服器概念股表現也很優異，備受內外資法人青睞。例如，英業達本月來獲三大法人買超4.5萬張，股價同期間大漲15.4%。本月來，廣達漲8%，技嘉強漲16.8%，仁寶漲4.7%，也都打敗大盤。

另外，金寶切入AI伺服器市場有成，本月來股價大漲10.1%。鴻準提供AI伺服器散熱解決方案，更是近期的飆股，本月以來股價狂漲逾20%。鴻海10月及前十月營收都是同期新高，本月來股價漲逾3%，登上波段高點。

在非電族群方面，三檔航運股受惠於進入旺季及運價走揚，金融股受惠於前十月獲利交出佳績，都有三大法人買超加持，其中以陽明本月來獲7.3萬張買超最多，股價漲7.6%最高。

法人指出，美股三大指數續創歷史新高，科技相關指數也震盪向上，有利台股續攻，投資人不妨多注意法人布局標的。

綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生看法，本周可注意台股10月營收及第3季獲利、指標台股法說、外資動向等。