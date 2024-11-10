代工四雄法說股市風向球 AI伺服器生產對策備受關注

經濟日報／ 記者蕭君暉吳凱中林薏茹／綜合報導
鴻海、和碩、廣達、英業達等代工大廠將於本周陸續召開法說會，市場聚焦川普當選美國總統，各代工廠AI伺服器生產基地的因應對策、及AI伺服器第4季與明年出貨展望。 彭博資訊
鴻海、和碩、廣達、英業達等代工大廠將於本周陸續召開法說會，市場聚焦川普當選美國總統，各代工廠AI伺服器生產基地的因應對策、及AI伺服器第4季與明年出貨展望。 彭博資訊

鴻海（2317）、和碩（4938）、廣達（2382）、英業達（2356）等代工大廠將於本周陸續召開法說會，市場聚焦川普當選美國總統，各代工廠AI伺服器生產基地的因應對策、及AI伺服器第4季與明年出貨展望。

代工大廠本周法說會 圖／經濟日報提供
代工大廠本周法說會 圖／經濟日報提供

鴻海將於11月14日舉行法說會。鴻海表示，下半年為資通訊產業傳統旺季，營運逐季加溫，第4季營收將可達到季增、年增的表現。

鴻海10月營收為8,048.47億元，創同期新高，也是歷史單月次高。鴻海10月電腦終端產品及消費智能類別較9月拉貨強勁成長，主要受惠Mac系列新品發布、iPhone 16系列新品需求，及中國大陸雙11、北美感恩節帶動。

和碩將於13日舉行法說會，並公布今年第3季財報。市場關注和碩iPhone業務本季狀況，及川普當選美國總統，和碩組裝業務因應之策。

在iPhone 16系列上市帶動下，和碩10月營收月增8.73%、但年減16.46%，為近12個月單月新高。法人預估，和碩第4季在iPhone業務帶動下，業績將攀全年單季高點。

廣達將於14日召開法說，公布第3季財報。市場關注GB200出貨動態、明年展望及美國廠未來擴產計畫。廣達AI伺服器動能「超乎預期」，第2季占整體伺服器營收逾五成的目標已提前達標。

而廣達第3季Hopper系列平台拉貨動能持續強勁，非PC營收占比將進一步衝破七成。目前廣達美國廠產能到明年底前都滿載，並已在台灣與美國試產GB200，明年首季逐步放量。

英業達將於11日召開法說，同步公告最新財報。市場聚焦英業達是否上修第4季AI伺服器出貨展望、明年相關營運動能，及川普當選後，後續AI伺服器生產基地因應對策。

英業達受惠中系及美系客戶的AI伺服器拉貨動能較預期強勁，10月營收大爆發，達到646.85億元、寫新猷。目前英業達營運持續專注於AI筆電或AI伺服器，目前需求還不錯，相關動能會延續到明年。

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