雙11先上國泰投信App清空購物車 台股有望挑戰全年新高點

下周一就是每年一度的雙11購物節，電商、超商及各大百貨通路卯足全力推出超狂優惠，國泰投信建議投資人，衝動購物前不如先下載國泰投信App，將血拚目光轉向理財正軌，為自己投資好基金，讓家庭資產有機會搭上這波台股年底行情，幫自己存出退休金、小孩留學金，真正把錢變成自己喜歡的樣子。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢分析近期市場，川普宣布獲選後，美股上演慶祝行情，其中道瓊瘋漲逾1,500點，締歷史新高。「川普交易」持續熱絡，台灣股市部分，台股周三開高後於平盤附近震盪整理，隨後在台積電（2330）、聯發科（2454）等電子權值股領軍上攻，AI及電子零組件族群同步發揮助攻火力下，最終收在23,217點，上漲0.48%，周四再漲191.44點，漲幅0.82%，收23,408.82點，顯見美大選結果出爐後，台股回歸基本面發展，由大型權值股領軍，展現多頭向上好趨勢，機構法人預測台股年底有機會超越上半年，挑戰全年新高點，現在正是積極操作投資的好時機。

國泰投信今年隆重推出「國泰投信App」，可隨時瀏覽多檔熱門人氣基金，基金交易專區設置定期不定額、加碼鑽、Easy扣跟泰好投多項功能，定期不定額適合規律投資族，可設定逆勢在市場低點加碼、高點減碼；加碼鑽推薦給追求快速，想要積極獲利的投資人；Easy扣訴求錢滾錢投資法；泰好投是新人的好幫手，從風險屬性和投資目標等，幫你自動化打包投資組合，一鍵查看投資損益情形。

以國泰投信熱門基金國泰台灣高股息基金為例，在國泰投信App中點選基金名稱後，即可選擇要單筆、定期定額、定期不定額，或是加碼鑽(定額不定期)的功能，加碼鑽只需要設定每次扣款金額、每月最多扣款次數，系統會逢低扣款，每逢市場下跌達一定程度，就會自動申購指定的基金，由市場變化決定是否扣款，達到危機入市，避免以人為主判斷風險，更能掌握投資契機。

國泰投信App除了基金專區，還有相當實用的ETF服務，包括最近配息紀錄、變更國泰ETF配息帳戶等貼心功能，可服務百萬ETF客戶，智能客服阿發更是全年無休，24小時線上待命，隨時解答關於基金介紹、投資建議等常見問題。