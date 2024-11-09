雙作帳行情 炒熱概念股

雙作帳行情（季底、年底）開跑，集團作帳蓄勢待發，昨（8）日台股盤面雖然個股跌多漲少，不過，鴻海集團、中美晶（5483）、緯創、聯華神通等集團旗下部分個股強勢演出，成為盤面關注與熱議的焦點。

鴻海集團持續強勢，其中，強勢指標鴻準挑戰百元大關，創今年新高價，新普、臻鼎-KY、沅聖、富鼎紛紛上漲超過3%。環球晶、中美晶等集團股漲幅超過5%。緯創及緯穎漲幅約3%。聯華神通集團的神達亮燈漲停、聯強也小幅走揚。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、富邦投顧董事長陳奕光看法，隨著時序接近季底、年底，預料集團及投信作帳力道等會愈來愈明顯，將是盤面行情的觀察重點。

展望台股後市，台股目前具備四大利多：一，台積電10月營收創新高及溢價收斂行情。繼10月營收創高後，以先前台積電給出的第4季財測估算，目前已經達成36.5%，在旺季效應支撐下，不僅優於預期的可能性相當高，第4季及全年獲利有望獲得市場上修。

二，內資偏多。投信今年以來買超7,715億元、八大公股行庫年初以來也買超2,173億元，合計買超9,888億元，成功抵禦外資賣超4,782億元，籌碼面不但穩定，還有推升指數的效果。

三，聯準會如期降息1碼。各國央行降息的資金行情，將成為資金活水。四，美股四大指數中有三大指數創下新高，且AI指標股輝達也在進入道瓊成分股的利多發酵下創新高，美台股市連動性高，有望持續推升台股走勢。