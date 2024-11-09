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巴隆：台積逢跌即是買點
在美國總統當選人川普篤定勝選後，多數科技股6日大漲，台積電ADR卻成為「川普交易」中，少數逆勢下跌的股票之一。巴隆周刊（Barron's）分析，台積電（2330）股價仍相對便宜，逢跌即是買點。
中國大陸向來主張台灣是其不可分割的一省，近來國家主席習近平更是增強武嚇，川普勝選預示著未來美國對於防衛台灣，可能將會採取不同的態度。川普7月受訪時說：「他們（台灣）的確拿走了我們大約100%的晶片生意。」「台灣應該為防衛付錢給我們。你知道的，我們跟保險公司一樣，而台灣沒有給我們任何東西」。
中國大陸武力犯台的威脅，一直是台積電ADR價格的壓力來源。儘管分析師預測台積電明年獲利將成長30%，以此估算的ADR本益比為24倍，相對偏低。例如蘋果以明年獲利計算的本益比是31倍，輝達是43倍。台積電ADR的「本益成長比」（PEG ratio）也只有0.8，分別低於輝達的1.4、蘋果的3.4。
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