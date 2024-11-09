快訊

3個颱風接力生成？粉專指這2個要留意 1情況不排除往台灣接近

獨家專訪／捷運女子持刀隨機傷人 衝上壓制奪刀勇警身分曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台股連五漲 挑戰前波高點…國家隊也進場拉抬

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
法人預期，台股將呈現高檔震盪走勢。 聯合報系資料照
法人預期，台股將呈現高檔震盪走勢。 聯合報系資料照

護國神山台積電（2330）昨（8）日收盤價以1,090元，創歷史新高，帶動指數開高收高連五漲，展望下周行情，法人預期，台股將呈現高檔震盪走勢，將有機會突破前高23,713點。

台股終場大漲145點、收23,553點，準備突破前高23,713點。

台股連五漲，蓄勢戰波段高
台股連五漲，蓄勢戰波段高

台積電尾盤喜迎大單進場，主要反應10月營收報喜的利多消息，市場期待，該公司第4季及全年獲利再調升，因而引動最後一盤有高達5,142張大單進場拉抬台積電5元，終場大漲25元，以最高價1,090元收市，創下收盤新高價，市值衝至28.2兆元。

根據盤後資料交叉比對分析，昨日尾盤大買台積電的買盤，主要以外資券商為主，包括瑞銀、摩根士丹利、摩根大通、滙豐等證券，合計買超50.4億餘元；國家隊也進場拉抬，包括兆豐、華南永昌等證券也買超3.8億餘元。

至於主力進出方面，包括眾多主力匯聚的元大總公司、群益大安分公司，宏遠館前分公司，以及多位當沖客聚集地的凱基台北、嘉義醫生幫等，昨日也紛紛進場點火台積電最後一盤。

隨著台積電走強，AI權值股也獲激勵紛紛走揚，推升指數盤中逼近23,700點，終場以上漲0.6%，上市總市值提升至75.4兆元。

盤面上，個股漲少跌多，類股中，以電子股上漲0.9%最強勢，航運、紡織、金融等類股也紛紛收紅，類股同樣跌多漲少；族群中，由於台積電上漲，帶動半導體族群上漲1.6%，成為推升指數收紅的關鍵，其他如鴻家軍、矽光子、大數據、氫燃料電池等也相對強勢；千金股則漲跌互見，檔數仍為16檔不變。

三大法人動向，共計買超台股38.8億元。其中外資賣超0.1億元、投信買超31.1億元、自營商買超7.8億元。八大公股行庫則逢高調節，賣超20.23億元。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利看法，由於周K線轉強，預期下周指數區間落在23,188點至23,993點間，補量有利於行情上攻。

此外，雖然昨日外資在期貨淨空單減少3,118口，但仍有高達42,828口空單，預期仍是以避險為主，而非看空，但隨著月中即將進行台指期結算，預料震盪將加大。

台積電 台股

延伸閱讀

台積電ADR「川普交易」逆勢下跌 分析師：逢跌即是買點

台積電停供陸AI客戶7奈米以下技術晶片？投資圈續追「應是避風頭」

川普當選衝擊台股、台積電還能買？專家看過往經驗分析：拉回就是買點

美調查華為「白手套」 台積電傳暫停為多家大陸客戶產AI晶片

相關新聞

台股連五漲 挑戰前波高點…國家隊也進場拉抬

護國神山台積電昨（8）日收盤價以1,090元，創歷史新高，帶動指數開高收高連五漲，展望下周行情，法人預期，台股將呈現高檔...

巴隆：台積逢跌即是買點

在美國總統當選人川普篤定勝選後，多數科技股6日大漲，台積電ADR卻成為「川普交易」中，少數逆勢下跌的股票之一。巴隆周刊（...

雙作帳行情 炒熱概念股

雙作帳行情（季底、年底）開跑，集團作帳蓄勢待發，昨（8）日台股盤面雖然個股跌多漲少，不過，鴻海集團、中美晶、緯創、聯華神...

Fed 降息符合預期 台股早盤大漲近300點 台積電開高20元

台股8日開盤指數為23,608.11點，上漲199.29點，早盤一度漲近300點至23,699.70點。台積電（2330...

大摩看淡記憶體前景

記憶體寒冬將至。摩根士丹利（大摩）最新釋出的「大中華半導體產業」報告指出，中國大陸記憶體產能過剩，消費型DRAM與NAN...

ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N漲7.3%

台股本周隨美國總統選舉、美聯準會（Fed）利率決策會議等變數淡化，震盪盤堅，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。