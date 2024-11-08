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大摩看淡記憶體前景

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

記憶體寒冬將至。摩根士丹利（大摩）最新釋出的「大中華半導體產業」報告指出，中國大陸記憶體產能過剩，消費型DRAM與NAND價格走弱，DDR4價格將於第4季至明年首季進一步下跌。台廠中，力積電評等為「中立」，南亞科（2408）、華邦電則給予「劣於大盤」評級。

大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，大陸加大記憶體投資力道，尤其長鑫存儲（CXMT）積極擴產，導致供給過剩後遺症逐漸顯現，其中特殊型記憶體中，消費型DRAM現貨價折扣已達34%，7月來NAND晶圓現貨價已大跌26%、NAND模組價格也跌10%。

此外，消費性電子需求疲軟，意味庫存去化時間因此拉長，使得DDR4價格繼第4季季減3%-8%後，明年首季還將擴大降幅至8%-13%，衝擊相關台系廠商。

展望2025年，詹家鴻預估，大陸持續積極推動記憶體產業擴展，陸廠如長鑫存儲和長江存儲（YMTC）預計達到70萬片月產能。

值得注意的是，受益於大陸政府政策補貼，大陸本地智慧手機品牌對長鑫存儲產品採用意願提高，刺激本地需求增長。在NOR Flash方面，價格預計將於接下來一到二個季度保持穩定。雖然市場需求疲軟及庫存壓力持續，但預期在AI PC需求帶動下，2025年將迎來一定增長，但增速有限。

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