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證交所「車用電子暨零組件產業」主題式業績發表會 20日登場

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所與永豐金證券預計20日起二日共同舉辦「車用電子暨零組件產業」主題式業績發表會，邀請廣宇（2328）等四家公司，分享近期財務業務情形、產業最新動態與發展，展現競爭優勢，並提升資訊透明度。

汽車產業為臺灣經濟體中重要之一環，先前因通膨飆升導致消費者購車意願減弱，現需求已逐步回歸平穩，證交所本次以「車用電子暨零組件產業」為主題，邀請廣宇、東陽、界霖及立隆電四家公司參與業績發表會，與投資人分享近期公司財務業務情形及未來產業發展。

另於20日邀請工研院產業科技國際策略發展所李國昶資深研究員以「汽車電子暨零組件產業回顧與展望」為題進行專題演講，希望讓投資人能進一步瞭解汽車產業應用趨勢，持續提升我國資本市場競爭力。

證交所表示，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並新增投資人獲取企業訊息管道，持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，另自2023年起上市公司每年須擇一場次就受邀參加的法人說明會申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

上市公司 車用電子

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