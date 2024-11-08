一周熱門零股／緯創搶手 進榜十強

美國總統大選落幕，川普再次成為白宮主人，不過，由於在競選期間對台灣、台積電（2330）的一些言論，使零股投資人對後市產生疑慮，買盤退場觀望，影響還有待觀察，其中緯創本周進入前十強。

美國大選由川普勝出，不確定變數消除，美股飆漲，隨後又在聯準會宣布降息1碼，利率前瞻指引保留繼續降息可能性，投資人風險情緒得到緩解，道瓊、標普、那斯達克指數，在盤中都同步寫下新高。

但台股在川普近月一些保護費等發言，投資人解讀為不完全友善，不僅現貨走勢落後美股，零股市場也出現降溫跡象。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為群益台灣精選高息、台積電、國泰永續高股息、鴻海、復華台灣科技優息、富邦台50、緯創、元大高股息、聯電、元大台灣高息低波，十檔標的交易量從701萬至316萬股，相較上周僅四個交易日（因颱風休市一天），明顯降溫。

聯準會宣布降息1碼，符合預期，畢竟許多聯準會官員在9月會議至本次會議期間演說，並不像9月氛圍呈現的鴿派，「謹慎、漸進」成最多演說用詞，狀況可能將延續至12月，如果沒有意外，按照前瞻指引，12月會議基本情境仍是降息1碼，高股息ETF仍將是零股投資人布局標的。