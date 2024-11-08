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就市論勢／封測、設備類股 帶勁

經濟日報／ 黃新迪（PGIM保德信科技島基金經理人）

盤面分析

美國總統大選塵埃落定，激勵川普概念產業表現相對強勢，帶動S&P 500、那斯達克指數連二日創歷史新高，預期隨時間拉長，市場將回歸基本面；聯準會本月利率決策會議無意外降息1碼，有利風險性資產上揚。

另外，國內第3季財報也將於下周公告完畢。國內外不確定因素持續解除，台股轉強趨勢鮮明。

投資建議

看好第4季旺季行情，且全球對半導體需求有增無減，AI仍是2025年科技股投資主軸。

建議聚焦基本面佳、評價面合理類股，包括封測、先進製程半導體材料等，並可調降漲多個股，轉向基期偏低和營運仍有上修空間個股，並斟酌加碼設備股。

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