證交所認股借貸新制將上路 投資人參與更便利

臺灣證券交易所為滿足投資人多元化投資需求，並提升市場流動性，將於11日起開放證券商辦理認股借貸業務，將有助於上市櫃公司員工及原股東參與公司新股認購更加便利，進一步活絡證券市場。

證交所解釋，認股借貸是指具員工及原股東身分的投資人向證券商借款，認購上市櫃公司新股，投資人除繳交部分自備款外，並應將認購新股撥入證券商擔保品專戶。

此項服務融通期間最長不超過30天，讓投資人能更靈活運用資金，參與企業成長。

證交所分析，開放認股借貸的效益，包括：一、擴大投資人參與：降低投資門檻，讓更多投資人能參與上市櫃公司的新股認購，增加市場深度。二、活絡市場交易：提升市場交易量，增加市場流動性。三、支持企業發展：協助上市櫃公司順利完成募資，支持企業發展。

為開放前揭新制，金管會修正「證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法」，證交所、櫃買中心及集保結算所亦共同修訂「證券商辦理證券業務借貸款項操作辦法」，明訂相關作業程序，期能進一步活絡證券市場。

證交所表示，樂見新制上路，將持續關注市場發展，並提供相關諮詢服務，協助投資人及證券商順利適應新制度。