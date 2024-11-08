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證交所攜櫃買中心辦宣導會 教戰編制永續報告書

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所攜手櫃買中心於台北、新竹、台中及高雄共同舉辦五場「上市櫃公司永續報告書編製及產製功能宣導會」，內容涵蓋「永續報告書編製規定及重大主題揭露指引說明」、「審閱報告書機制及常見缺失」、「報告書產製功能實作說明」等三項主題。

證交所表示，宣導會主要配合金管會發布的「上市櫃公司永續發展行動方案（2023年）」，擴大推動全體上市櫃公司自明年起編製及申報永續報告書。

會中將說明與櫃買中心共同發布的「永續報告書重大主題編製指引」及「永續報告書重大主題揭露範例」，協助企業參考全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative，GRI）之重大主題準則編製永續報告書，並予以適當揭露。另亦將針對永續報告書審閱報告書機制及常見缺失進行宣導，以協助提升永續資訊揭露品質。

為協助公司提升永續資訊揭露之作業效率，證交所及櫃買中心於今年5月推出ESG數位平台，內容涵蓋「企業ESG資訊揭露」、「永續報告書」、「溫室氣體排放及減量資訊」及「永續經濟活動問卷」等申報及查詢功能。

配合明年起全體上市櫃公司皆需編製及申報永續報告書，將更進一步於ESG數位平台新增輔助產製永續報告書功能，以協助提升公司編製永續報告書的效率，本次宣導會將針對即將上線的產製功能進行說明，並輔以實機操作，以利企業熟悉相關操作介面。

本次宣導會採網路報名方式，上市公司報名請至證券暨期貨市場發展基金會網頁。宣導會課程的錄影影片可於活動結束後，至證交所WebPro網站，或於「接軌IFRS永續揭露準則專區」的「宣導專區」項下瀏覽觀看。

有關永續報告書重大主題編製指引及永續報告書重大主題揭露範例，可至公司治理中心網站「企業永續發展」的參考資料專區，或於「接軌IFRS永續揭露準則專區」的「實務指引及範例」查詢。

ESG 櫃買中心 證交所

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