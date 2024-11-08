陽明營收／10月189.9億元 月減12.15%、年增68.06%

2024年美國大選，川普確定當選二度回到白宮。在6日甫宣布當選，就讓美股四大指數慶賀大漲。但長期看來，川普本次回歸如何牽動台股後市？為何專家指，被要求交「保護費」的台積電等半導體概念股， 前景依然看好？新一波川普概念股在哪？

2024-11-08 15:53