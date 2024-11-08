陽明營收／10月189.9億元 月減12.15%、年增68.06%
陽明（2609）2024年10月單月營收為189.93億元，較9月營收減少26.27億元，減幅為12.15%，較去年同期營收增加76.92億元，增幅為68.06%。
陽明2024年全年累計至今營收為1,882.22億元，較去年同期營收1,192.03億元，增加690.19億元，增幅為57.9%。
陽明表示，2024年10月主要經濟體製造業PMI指數，中國大陸重新回到擴張；歐元區略有改善，美、日則受到美國總統大選不確定性和需求不振影響，PMI指數低於前值。
IMF最新經濟展望，受惠於通膨降溫，預期2025年全球經濟將穩定成長達3.2%，亞太新興市場仍然表現強勁。然而地緣政治緊張局勢、貿易壁壘及產業政策的改變可能為全球經濟成長帶來下行風險，此外美國大選後如全面徵稅政策付諸實踐，亦將對全球貿易造成衝擊。
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