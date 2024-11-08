記憶體冬天來了！大摩：將衝擊力積電、南亞科、華邦電

記憶體寒冬將至，摩根士丹利（大摩）最新釋出的「大中華半導體產業」報告指出，中國大陸記憶體產能過剩，消費型DRAM與NAND價格走弱，而DDR4價格將於第4季至明年首季將進一步下跌。台廠中，力積電（6770）評等均為「中立」，南亞科（2408）、華邦電（2344）則給予「劣於大盤」評級。

大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，隨中國大陸加大記憶體的投資力道，尤其長鑫存儲（CXMT）積極擴產，導致產能大舉擴增導致供給過剩的後遺症正逐漸顯現，其中特殊型記憶體中，消費型DRAM現貨價折扣已達34%，7月來NAND晶圓現貨價已大跌26%、NAND模組價格也跌10%。

此外，加上消費性電子需求疲軟，意味庫存去化的時間將因此拉長，使得DDR4價格繼第4季季減3%-8%後，明年首季還將擴大降幅至8%到13%，衝擊相關台系廠商。

另根據TrendForce數據顯示，目前PC OEM、模組廠和伺服器客戶的DRAM庫存約達12.3周，庫存消化速度減慢，預示DRAM價格壓力持續增強，因此大摩對記憶體產業抱持謹慎保守的態度。

展望2025年，詹家鴻預估，中國大陸持續積極推動記憶體產業擴展，陸廠企業如長鑫存儲（CXMT）和長江存儲（YMTC）預計達到70萬片月產能。

值得注意的是，受益於中國大陸政府政策補貼，大陸本地智慧型手機品牌對CXMT產品的採用意願提高，進一步增強CXMT在LPDDR4市場的競爭力，以支持記憶體產業帶來上行空間，並刺激本地需求增長。

另外，在NOR Flash方面，價格預計將於接下來的1到2個季度保持穩定。雖然市場需求疲軟及庫存壓力持續，但預期在AI PC需求帶動下，2025年將迎來一定增長，但增速可能有限。

台廠中，南亞科、力積電和華邦電均面臨來自中國大陸市場的競爭壓力，尤其是CXMT快速擴展的產能對市場供需平衡構成挑戰。其中，南亞科影響至深，其約60%的營收依賴於消費性DRAM業務，未來營收恐面臨競爭壓力。因此，大摩目前對相關台廠，包括力積電、群聯（8299）評等均為「中立」，南亞科則給予「劣於大盤」評級。