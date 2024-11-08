川普勝選、美台股市上漲回應 第4季旺季行情啟動

美國大選落幕，美股上漲歡慶，台股8日上漲作收，終場加權指數上漲145.07點，漲幅0.61%，指數收在23,553.89點；本周周線翻紅，全周累積漲幅3.4%，上漲773.81點，平均日均量3,850.76億元。

隨不確定因素消除，本周三大法人中僅有自營商調節，單周減持98.02億元，連續3周賣超，投信與外資則雙雙加碼，外資本周買超110.17億元，投信則是第23周站在買方，持續回補179.67億元，三大法人合計買超191.81億元。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，美國總統大選塵埃落定，激勵川普概念產業表現相對強勢，帶動S&P500、那斯達克指數連兩日創歷史新高，預期隨時間拉長，市場將回歸基本面走勢，聯準會本月利率決策會議無意外降息1碼，有利風險性資產上揚空間，且根據歷史統計，美股於11月至隔年1月，在年底銷售旺季的加持下，往往為一年中表現較佳時機，加上當前美國企業投資、勞動市場狀況均穩定無虞、消費者信心增強，對於台股第4季的旺季行情也有所助益。

另外，國內第3季財報也將於下周公告完畢，黃新迪指出，隨著國內外不確定因素持續解除，台股轉強趨勢鮮明，目前電子與金融指數雙雙站穩所有天期均線之上，僅有傳產指數漲勢相對落後，仍位於季線、半年線與年線之下。

值得注意的是，原本市場擔憂川普針對台灣晶片的不友善態度，目前氛圍開始轉變，黃新迪分析，川普勝選後，美台股市接連上漲回應，台股中的川普概念股如電動車、軍工、生技、自動化等也強勢表態，在樂觀情緒之下半導體沒有獨弱的理由，且原本投資人擔憂晶圓龍頭大廠美國廠的補助可能生變，如今也將順利取得補貼資金。

黃新迪進一步說明，針對川普欲增加台灣晶片關稅，市場評估實際執行有其困難，首先是晶圓龍頭大廠晶片市佔率全球最高，因此擁有高度定價能力，在AI高速發展之下，美國雲端龍頭大廠皆仰賴晶圓龍頭大廠之晶片，一旦川普課徵關稅，等於上漲成本需由美國企業買單，在美國亟欲控制通膨的考量下，此作法應不易執行。