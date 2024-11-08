川普當選衝擊台股、台積電還能買？專家看過往經驗分析：拉回就是買點

2024年美國大選，川普確定當選二度回到白宮。在6日甫宣布當選，就讓美股四大指數慶賀大漲。但長期看來，川普本次回歸如何牽動台股後市？為何專家指，被要求交「保護費」的台積電等半導體概念股， 前景依然看好？新一波川普概念股在哪？

美國總統大選不確定警報解除，股市也回神！美國共和黨總統候選人川普勝選，確定二度入主白宮，美股四大指數全數走高，其中道瓊、那斯達克、標普500指數接連創下歷史新高。台北股市雖開盤下跌，不過隨即回神，終場上漲191點，收在23408點。

川普選後，台股短線有衝擊？

川普回歸，台股後市怎麼看？統一投顧董事長黎方國指出，先前受到美國大選不確定因素的影響，市場本來就呈現觀望量縮；不過，根據過去統計經驗，就算川普勝選，台股短線或有衝擊，但選後仍看漲，逢拉回就是買點。

他舉例，2016年11月川普當選當日，台股的確下跌，但一週後就開始反彈，11月當月月線台股僅下跌49點，隨後12月至隔年8月，則連漲九個月；2020年川普落選，因不承認選輸，還曾引發國會暴動事件。當年11月台股上漲千餘點，12月也上漲1000點，漲勢一直延續到2021年的4月、連漲六個月。「根據統計，過去10年來，11月那斯達克指數上漲機率達100％，美國總統大選其實沒什麼影響。」

根據「鉅亨買基金」投資研究部統計，回顧自1945年以來的19次美國總統選舉後標普500指數表現，當共和黨總統執政且掌控參眾兩院時，美股通常呈現穩定成長趨勢，列表如下：

針對川普祭出台灣應繳保護費等言論，市場擔心是否影響台積電，但黎方國表示，川普是生意人，政治語言效應會慢慢遞減，且台積電地位仍無法撼動。「台股現在時序就是多頭格局，逢拉回就可買進，首選輝達與台積電的『輝積概念股』，與年底常有集團做帳行情的傳產龍頭股。」

減稅政策預計成為川普執政重點之一。將企業稅率降至15％將有助於減輕企業負擔，促進投資和就業增長並提升美國企業的國際競爭力；個人稅減免措施，將增加民眾的可支配收入，有助於帶動消費支出。

富人稅的減免，則可能提升高收入族群的投資能力。這些減稅措施雖然可能在未來十年增加約10兆美元的財政支出，但預期將提升企業投資與個人消費，推動經濟成長。

川普取消綠能補貼與增關稅，將有市場波動

川普政府也計畫採取多種措施增加收入。首先是提高關稅，尤其是對中國的進口商品加徵關稅，其次，可能承諾將嚴控財政支出，廢除拜登政府任內所簽署的《通膨削減法案》中的綠能補貼。「鉅亨買基金」認為，川普的減稅與企業支持政策可望延續過去的成長趨勢，帶動股市穩步向上。

保德信市場策略團隊主管葉家榮指出，由於政黨輪替將引發部分的政策替換，市場擔心過往川普政策較為積極，可能會大幅改變目前政策現況，例如川普主張減少富人稅與個人稅、計畫取消綠能減稅補貼並轉向支持傳統能源、提高進口關稅，特別是將中國關稅提升至60％，以及嚴格限制非法移民等措施，因此，預期將造成短期市場波動。

美國優先是主軸，財政赤字不至於快速攀升

川普的政見主軸就是「美國優先」，若政策轉變而導致經濟受挫為川普不樂見，同時選舉的語言是否能夠落實成為政策，仍須觀察國會的態度，即使共和黨拿下兩院，但面對較為積極的政策，黨內也未必能夠達成共識；另一方面，雖然川普支持企業減稅，但也訴諸於打通膨，預期財政赤字不至於馬上攀升，川普也不會一昧的擴大財政赤字，因此預料短期市場消化政策替換的影響之後，市場將重回基本面表現。

葉家榮進一步分析，根據歷史經驗，選前因政治不確定性市場震盪難免，然而當選舉結果塵埃落定之後，股市終將回歸反映基本面，多數時候甚至會出現慶祝行情。回顧近三屆美國總統大選選後S&P 500指數表現，各期間平均報酬率皆為正值，選後一年表現甚至都超過兩成，更重要的是，川普於2016年至2020年擔任總統期間，雖然在2018年對中國祭出貿易戰曾對股市造成波動，但事後來看並沒有影響股市多頭架構，期間S&P 500指數漲幅達70％、年化16％，以科技股為主的那斯達克指數更是大漲142％之多、年化26％。

（本文出自2024.11.07《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）