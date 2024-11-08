台股上漲145點 三大法人買超38.09億元

台股8日開高，早盤一度衝達23,699.7點，上漲290.88點，權王台積電（2330）為領軍指標，終場以23,553.89點收盤，上漲145.07點，成交量4,217.84億元，三大法人買超38.09億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超0.12億元，投信買超30.42億元，自營商買超（合計）7.79億元，其中自營商（自行買賣）買超16.5億元，自營商（避險）賣超8.71億元。

台股8日以23608.11點開出，上漲199.29點，早盤一度衝達23,699.7點，不過大盤指數盤中漲幅收斂，盤中低點為23,509.13點，上漲100.31點，終場收23,553.89點，漲幅0.62%；本周指數上漲773.81點，周漲幅3.4%，周K線終止連二黑，拉出紅K棒。

台積電為領攻要角，以1,085元開高，收在當日最高的1,090元，上漲25元，漲幅2.35%；鴻海（2317）、緯穎（6669）、華碩（2357）、緯創（3231）、廣達（2382）等也收紅，富邦金（2881），貨櫃股的長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）等都是上漲表現。