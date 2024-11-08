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台股收盤上漲145點 本周攀高773點終止周K連二黑

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股8日收盤上漲145.07點，終場以23,553.89點作收。聯合報系資料照
台股8日收盤上漲145.07點，終場以23,553.89點作收。聯合報系資料照

台股8日收盤上漲145.07點，終場以23,553.89點作收，成交量4,217.84億元；台積電（2330）收盤價1,090元，上漲25元、漲幅2.35%。台股周K線終止連二黑，拉出紅K棒，本周上漲773.81點。

今日成交金額大且走高為：鴻準（2354）、緯創（3231）、華星光（4979）、萬海（2615）、陽明海運（2609）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、神達（3706）、正崴（2392）、訊芯-KY（6451）及緯穎（6669）；成交金額大且疲軟者有：欣興（3037）、川湖（2059）、聯發科（2454）、建漢（3062）、世紀鋼（9958）、威盛（2388）、晟銘電（3013）、原相（3227）、聯電（2303）及元太（8069）。

統一證券表示，技術面的日K線呈線連五紅後，今日走高拉回而出現黑K，但技術指標對多方有利，季線扣抵值在8月初低檔區，季線將快速上揚，有利指數往上推升力道。盤面資金聚焦泛鴻海集團、低軌衛星及部分台積電相關概念股等表現較強，美國總統大選底定，市場將回歸基本面，Fed利率決策會議降息一碼，有利風險性資產偏好。

依歷史經驗，美股在11月至隔年1月是一年中表現較佳階段，加上當前美國企業投資、勞動市場狀況均穩定無虞、消費者信心增強，對於台股年底作帳行情有利，惟外資期貨空單創下新高，操作勿過度追高，拉回逢低分批布局，並汰弱留強。選股方向以台積電相關、AI概念股、IC設計、顯卡、貨櫃航空、製鞋及壽險等族群。

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