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Fed 降息符合預期 台股早盤大漲近300點 台積電開高20元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股8日開盤指數為23,608.11點，上漲199.29點。聯合報系資料照
台股8日開盤指數為23,608.11點，上漲199.29點。聯合報系資料照

台股8日開盤指數為23,608.11點，上漲199.29點，早盤一度漲近300點至23,699.70點。台積電（2330）開盤價為1,085元，上漲20元。

群益投顧表示，量價增溫回補10月22日缺口，短期均線架構續朝多方發展，維持遞增擴量趨勢，才利短線繼續10月高點以上挑戰。續以短多熱門標的，參考短期均線變化，換股偏多操作因應。

操作題材可留意：

1.鴻海集團股題材多，年底作帳行情啟動─鴻海發揮集團優勢，從上游零組件到下游組裝商機通吃，在輝達GB200 AI伺服器訂單拿下最大份額；近日又傳出蘋果找上門要打造AI伺服器，不僅AI伺服器領域競爭力領先同業，並具機器人、電動車研製能力，集團股年底作帳行情開始熱身。

2.比特幣飆上新高，板卡廠短多增溫─輝達新一代RTX 50系列顯卡新品將在明年第1季推出，可望為板卡廠帶來新一波成長動能，部分還兼具AI伺服器題材，加上川普贏得總統大位，激勵比特幣重返7萬美元大關、一舉突破7.5萬美元改寫歷史新高，加密貨幣題材挹注短多增溫。

周四（7日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,729.34點，下跌0.59點；S&P500指數上漲0.74%；那斯達克指數上漲1.51%；費半指數上漲2.27%。台積電ADR漲4.12%，收在201.19美元，較台北交易溢價拉大為21.9%。

Fed宣布降息0.25個百分點，符合市場普遍預期，加上川普上台後可能減稅和放鬆監管，投資人認為股市有繼續上漲的條件。輝達（NVIDIA）上漲2.3%，再創歷史新高；Meta Platforms上漲3.4%；蘋果上漲2.1%；亞馬遜上漲1.4%。

三大法人周集中市場合計買超126.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超54.3億元，投信買超20.7億元，自營商（自行買賣）買超33億元，自營商（避險）買超18.6億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,308口至19,540口，外資淨空單增加1,321口至45,946口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,077口至22,321口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,000點，週賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落在20,500 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.96上升至1.1。VIX指數下降1.89至23.05。外資台指期買權淨金額0.4億元 ; 賣權淨金額0.15億元。整體選擇權籌碼面偏多。

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