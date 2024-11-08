美降息1碼、科技股續揚 法人：台股蓄勢挑戰前高

美股主要指數7日漲多跌少，道瓊工業指數微跌0.59點，那斯達克指數上漲286點，收在19269點，創下新高。法人表示，台指期夜盤上漲216點，有利台股今天表現，蓄勢挑戰前波高點23713點。

聯邦準備理事會（FED）宣布降息1碼（1碼為0.25個百分點），標準普爾500指數與那斯達克指數收盤創下新高。標準普爾500指數上漲44.06點，漲幅0.74%，收在5973.1點；那斯達克指數揚升286點，漲幅1.51%，收在19269.46點。

道瓊工業指數微跌0.59點，收在43729.34點；費城半導體指數上揚118.42點，漲幅2.27點%，收在5333.99點。

國內外產業訊息方面，多次對台灣半導體產業發表不友善言論的川普將重返白宮，台灣半導體產業協會（TSIA）理事長侯永清表示，台美合作細節可能會有所調整，相關細節有待確定，但預期雙方的合作關係應不會改變，台灣半導體產業現在能做的是自己要更強，並與全世界半導體生態鏈緊密連結在一起。

石化景氣持續低迷，原本台塑集團寄望中國大陸9月底祭出一系列刺激經濟政策，能帶動石化品需求成長，不過實際效果仍待觀察，包括台塑、南亞、台化等台塑三寶對第4季營收展望皆不敢太樂觀。

電腦品牌廠宏碁第3季財報出爐，本業表現穩健，營業淨利達新台幣16.03億元，季增9.2%；稅後淨利15.05億元，季增7.2%，每股盈餘0.5元，為近4季新高。

受惠人工智慧AI需求強勁，被動元件大廠國巨10月營收104.66億元，連續8個月單月營收超過百億元，創同期新高。

法人表示，台指期夜盤上揚216點，應有助於台股今天表現，蓄勢挑戰前波高點23713點。企業財報持續出爐，為市場關注重點。