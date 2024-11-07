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Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

美大選不確定性消除 電金傳權值股領漲

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美國選舉不確定因素消除，台股昨（7）日三大法人同步回歸，電子、金融、傳產權值股紛紛表態，指數開低洗盤後多頭發動攻勢，終場漲191點收23,408點，日K連五紅；今年累計漲幅重返三成、達30.5%，在全球主要股市居冠。

隨今年進入倒數計時，台股集團作帳行情蓄勢待發，昨日鴻海（2317）、聯電、台塑、華新等集團旗下個股紛紛強勢演出，除鴻家軍的鴻準、建漢、陽程等亮燈漲停外，原相、欣興等聯家軍，以及華邦電、華新科等華新集團個股都出現明顯漲勢；今年股價跌幅不輕的台塑四寶，亦挾川普當選利多題材而低檔轉強。

電子權值股方面，台積電無懼外資砍出1.2萬張，終場漲5元收1,065元，觀察盤後券商進出，主要買盤來自富邦、元富、國泰、凱基等國內券商，推測為壽險資金進場承接；其餘如鴻海、廣達、日月光投控、和碩等AI股漲幅均逾1%。

大型傳產及金融股則由台塑四寶、和泰車、航空雙雄，及富邦金、國泰金、玉山金、凱基金等積極表態，表現相對強勁。16檔千金股漲多跌少，川湖、祥碩、弘塑、創意等扮演強勢指標。

三大法人昨日買超126.7億，是10月16日來再度見到同步加碼，其中，外資反手回補現貨54.3億元，但在台指期留倉淨空單續增1,321口，達45,946口，為歷史新高水準，法人推測仍以避險目的為主，並非偏空操作。

投信買超20.7億元，連七買、累計買超298.3億元；短線操作敏感度高的自營商轉買超51.6億元，短線看多行情意味濃厚；八大公股行庫逢高調節54.3億元，為日後護盤儲備銀彈。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利等看法，隨美國總統大選底定，川普交易席捲金融市場，台股可望延續震盪偏多格局。

台塑 台股

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