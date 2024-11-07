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鈊象、健策 入選MSCI全球指數

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

MSCI明晟昨（7）日公布季度調整結果，在MSCI全球標準指數中，台股成分股新增鈊象（3293）、健策兩檔台灣成分股，刪除華邦電；在MSCI小型指數中，新增萬潤、台灣精銳等11檔，刪除國光生、璟德等23檔台灣成分股。

統計本次MSCI調整，全球標準指數成分股新增兩檔、刪除一檔。新增鈊象、健策都是從MSCI全球小型指數轉入；不過，鈊象、健策因股價已提前反應利多上漲，昨天雙雙出現短線獲利了結走勢，股價開高走低，鈊象終場下跌10元、收1,040元；健策下跌50元、收1,515元。

被全球標準指數成分股刪除的華邦電，轉進MSCI全球小型指數成分股。總計MSCI全球小型指數新增11檔台灣成分股，包括萬潤、台灣精銳、達興材料、光聖、均豪、一詮、系微、來億-KY、富邦媒、天虹、華邦電。

MSCI全球小型指數刪除23檔台灣成分股，包括國光生、璟德、昱展新藥、亞聚、八方雲集、嘉聯益、麗豐-KY、春源、盛群、鈊象、健策、廣隆、智擎、廣越、三福化、日友、台驊控股、太景-KY、元晶、威鋒電子、晶睿、森鉅、允強。

MSCI 鈊象

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