MSCI調權重 台股迎千億活水…三大指數一升一平一降

MSCI明晟昨（7）日公布半年度調整結果，台股在這次MSCI三大相關指數調整權重中，一升一平一降，最新調整後權重將在25日收盤生效。法人指出，預估本次調整將帶動上千億國際資金流入台股，有助引動新一波資金行情。

MSCI明晟此次調整的三大指數，是全球不少主動及被動基金產品的參考依據，尤其隨著全球被動型基金規模成長，牽動的資金規模日漸增長，不少主動型基金亦常見以該三大指數為績效指標，使得每回MSCI明晟指數權重調整動見觀瞻。

MSCI明晟權重調整

這次調整中，台股在「MSCI全球市場指數」權重由1.93%調升0.01個百分點至1.94%；此次權重調升最多市場是印度及瑞典，權重都增加0.06個百分點。台股在「MSCI全球新興市場指數」權重維持18.7%。台股在「MSCI亞洲除日本指數」權重則由21.28%下調至21.25%，調降0.03個百分點。

以MSCI亞洲除日本指數在10月底的權重來看，市場以陸股的31.1%最高，其次是台股21.6%，緊接著是印度的21.4%；就產業來看，以資訊科技股26.8%最高，接著是金融股21.3%。

在MSCI亞洲除日本指數中，台股為第二大權重市場，但就個股來看，台積電（2330）遙遙領先。截至10月底，該指數以台積電占11.38%最高，其後依序是騰訊4.9%、三星2.94%。鴻海為第十大，占比1.18%。

類似情況也出現在MSCI全球新興市場指數。到10月底，該指數以陸股占27.3%最高，再來是台股19%、印度18.8%；產業來看，也是資訊科技股23.7%最高，緊接著是金融股的23.2%。就個股來看，台積電以10%的占比大幅領先，其次是騰訊4.3%、三星2.59%。鴻海為第九大，占比1.04%。

統一投顧董事長黎方國分析，MSCI指數在考量調整權重時，會依據各市場該期間強弱表現，調整台股在各指數權重。目前看來台股進入旺季，法人持續看多。