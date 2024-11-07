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MSCI 調整結果出爐 證交所：不代表資金流向

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

MSCI（明晟）7日公布第4季指數調整結果，預計於11月26日開盤生效。臺灣證券交易所指出，調整前後的權重差距僅代表成分股變動後，臺股在調整基準日的權重變化，不代表資金流向。

根據最新調整，臺股於全球標準型指數（MSCI ACWI）權重上升0.01個百分點、新興市場指數（MSCI EM）權重維持不變、亞洲（日本除外）指數（MSCI AC Asia ex Japan）權重下降0.03個百分點，調整後權重分別為1.94%、18.70%及21.25%。

證交所表示，指數是市場表現的溫度計，可以反映臺灣市場及產業的表現。未來將持續積極推動優質企業上市，提升公司治理，建立良好的投資環境，以持續吸引國內外資金投入臺股，擴大我國資本市場規模，進一步提升臺灣國際競爭力。

MSCI 新興市場指數

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