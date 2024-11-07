新加坡參訪團訪問證交所 資本市場服務團鏈結臺星企業交流

臺灣證券交易所表示，新加坡參訪團7日來訪，由董事長林修銘及總經理李愛玲親率證交所與櫃買中心合作成立的資本市場服務團接待，會中就臺灣資本市場特色及優勢、海外企業成功上市櫃案例及途徑等主題進行專題分享。

資本市場服務團響應新南向政策，積極推動新加坡企業來臺上市櫃，本次參訪活動，由林修銘開場致詞，強調臺灣資本市場在國際市場表現名列前茅，且有多家來自新南向國家的企業在臺上市，掛牌後表現也相當亮眼。

林修銘指出，臺灣資本市場殷切期盼具發展潛力且有企圖心的海外企業來臺上市，透過有效率的籌資及投資平臺，讓臺灣資本市場成為海外企業成長茁壯最堅強的後盾，搭起臺灣和新加坡兩地商業交流與資本市場的橋樑。

新加坡參訪團代表陳樹理事長、林建發副會長及洪啟強會長先後表示，新加坡企業家深知資本市場在企業發展中的重要性，面對未知的國際地緣政治和經貿情勢變化，資本市場將為企業提供成長動能及彈性。

臺灣資本市場具備相當的競爭優勢，包含本益比及周轉率等方面均表現優異，期待透過雙方努力促成更多交流與合作，未來有更多的新加坡企業能來臺上市櫃，共創企業永續經營。證交所及櫃買中心均充分介紹臺灣資本市場各板塊相關特色及優勢，讓參訪團進一步瞭解，有利於其未來選擇上市板塊參考。

新加坡是臺灣在東南亞地區的重要貿易夥伴，雙邊經濟合作關係密切。面對亞太資本市場密切競合關係，資本市場服務團也持續關注企業經營佈局規劃、提供靈活籌資選項，並針對海外企業不同的發展階段，提供專業的上市櫃諮詢服務，助力企業在國際市場上脫穎而出，進一步打造具全球影響力的資本市場新局。