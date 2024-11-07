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Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

M31迎轉機 看到新動能

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
M31已公布第3季財報，每股純益0.67元。 圖/M31提供
M31已公布第3季財報，每股純益0.67元。 圖/M31提供

矽智財（IP）廠M31（6643）於昨（7）日召開法說會，該公司總經理張原熏表示，10月營收應為今年低谷，期望11與12月營收表現能至少回到與去年同期相當水準，甚至能超越。

M31已公布第3季財報，每股純益0.67元，是掛牌以來低點，累計前三季每股純益為4.33元。

M31的10月業績月減幅度超過五成，張原熏指出，主要是有大型專案延宕情形，因系統單晶片設計日益複雜，客戶時常更動規格，導致需要研發再投入，專案遞延，相關營收認列進度不如預期，使得10月營收表現應為今年低谷。

不過，張原熏說，第4季仍看到新的動能可能性，包括電動車、3奈米製程相關案件應會於接下來二個月歸隊。他期望11與12月營收表現能至少回到與去年同期相當水準，甚至能超越。

每股純益 營收

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