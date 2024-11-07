快訊

Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

就市論勢／網通、AI PC鏈 可留意

經濟日報／ 葉穎娟（野村平衡基金經理人）

盤勢分析

近期台股因美國總統大選及觀望聯準會後續降息動作，轉趨震盪整理，不過這些不確定因素均有望在本周塵埃落定，盤勢焦點可重回基本面。

投資建議

就產業面來說，近期美超微風暴可謂是AI相關族群較大利空，美超微最嚴重情況是下市，輝達則會將其訂單轉移至其他廠商，在台股企業中，美超微相關供應鏈或許會受到影響，不過即使輝達將給美超微生產的訂單轉移至其他企業，台股供應鏈仍可受惠，預估實際影響有限，股市受此影響回檔整理反而是買進時機。

隨AI發展，對提升傳輸速度需求也持續成長，光通訊技術受到關注，由於供應量有技術限制，無法大幅增產，因此相關網通類股可加以留意。

另外，明年10月起微軟將停止支援Windows 10，加上AI PC持續推出，可望在未來帶動PC換機潮。

AI 台股 超微

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