川湖Q4營運 衝全年高峰

伺服器滑軌廠川湖（2059）昨（7）日舉行法說會，該公司發言人王俊強表示，今年業績逐季增長，第4季將是全年營運高峰，輝達GB200 AI伺服器滑軌今年12月小量出貨，明年第2季大量出貨，AI已是必需品，川湖是在對的趨勢上做對的產品，明年將是「欲小不易、成長可期」。

川湖昨天股價開高走高漲停鎖死，收1,430元漲停價，成交量4,000多張，波段新高，該公司第3季財報表現亮眼，毛利率高達70.54%，川湖10月營收9.62億元，單月歷史新高，月增17.0%，年增56.3%，今年前十個月營收79.93億元，年增77.1%。

王俊強說，GB200 12月小量出貨，大量出貨在明年第2季，AI已是必需品，帶動公有雲及私有雲蓬勃發展，GB200將是新時代的開始，對業績貢獻度不會差，川湖市占率會愈來愈強，目前剛開始而已。

他說，今年第3季稼動率六成多、靠近七成，營收占比方面，廚具滑軌占14%到15%，其他是伺服器。