遠傳報喜 第3季獲利超越財測

遠傳電信（4904）昨（7）日舉行法說會，遠傳總經理井琪指出，合併亞太電信帶入的稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）提前達標，加上通訊核心業務持續成長，推升第3季單季EBITDA創歷史新高，獲利也超越財測預估，未來將完成多項智慧資通訊解決方案，擴大開發企業客戶，打造多元創新的數位加值服務，推升營運成長。

遠傳日前公布第3季稅後純益為31.6億元，每股純益0.88元，累計前三季營收754.6億元，年增12.2%，EBITDA為269.3億元，年淨增30億元，提前達成合併亞太電信第一年將帶入30億元綜效，稅後純益91.9億元，年增10%，每股純益2.55元。

井琪表示，通訊核心業務穩健向上，合併亞太擴大經濟規模，用戶升級5G，前三季月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）、5G月租型用戶滲透率近42%，均為業界之冠，推升行動服務營收年增達18%，前三季新經濟獲利金額年增18%，相較前一年7%成長率明顯成長。

新經濟營收中，個人用戶方面，遠傳friDay影音持續獲用戶青睞，前三季平均觀看時間年增48%、付費用戶數翻倍成長；手機保險與帳單代收營收年增11%，獲利年成長率10%；遠傳守護網服務營收年增703%，獲利年增908%。

企業客戶端方面，遠傳表示，智慧資通訊解決方案與雲端業務營收年增11%，獲利年成長率29%；子公司博弘雲端、數聯資安貢獻良多，博弘雲端EBITDA年成長率為28%，數聯資安營收與EBITDA年成長率為23%、55%，成績亮眼。