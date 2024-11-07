富采Q3轉盈 樂觀看明年

富采（3714）昨（7）日召開法說並公布第3季財報，單季營運擺脫連八季虧損、順利轉盈。富采董事長彭双浪表示，美國總統大選落幕，市場最大不確定因素消除，中國大陸9月起加大刺激消費市場，美中兩國都回到經濟發展道路上，對明年整體市場可較樂觀看待。

富采第3季毛利率16.5%，季增1.2個百分點，年增7.8個百分點，營益率-1.8%，較上季-4%及去年同期-12.4%大幅改善。雖然本業仍小幅虧損，但受惠業外貢獻8,300萬元，帶動單季營運轉盈，稅後純益700萬元，每股純益0.01元；前三季稅後淨損7.62億元，每股淨損1.02元。

彭双浪表示，第3季熱度雖不如往年旺季，但高價值產品比重提升、閒置產能下降，毛利率改善，業外也有貢獻，營運為連續八季虧損後首度獲利，雖然幅度不大，但具代表性意義。

彭双浪說，富采從年初虧損以來，逐季提升獲利能力，改善速度愈來愈快，希望能延續動能，目前整體存貨周轉天數76天，稍微偏高，將是未來改善重點，晶成半導體第3季也完成改組，有利加速整合Micro LED發展。

彭双浪表示，隨年底銷售旺季備貨需求告一段落，第4季需求將較第3季回落，會趁生產較不繁忙季節維修設備，與客戶展開新產品設計，提升生產能力，為明年持續成長做準備。

談及矽光子應用，晶電董事長唐修穆說，AI伺服器需要較強大散熱功能，光進銅退、採用矽光子傳輸成為主要趨勢，Micro LED最大優勢就是短距離傳輸能更有效率、更省電，對矽光子傳輸來說是目前最有效方案之一，富采目前主要是加強終端應用整合布局。

對於韓系競爭對手轉入Micro LED領域，唐修穆指出，Micro LED本來就是富采優勢技術，在這方面供應鏈非常完整，愈多供應商加入也有助產業鏈優化、成本下降，過去這一年富采在Micro LED顯示器、穿戴式裝置等終端導入也有不錯成果，非常樂觀看待明年先進顯示產品放量，帶動營運成長。

隆達董事長范進雍指出，背光產品持續開發新專案，切入AI AR背光顯示，希望在該領域占有一席之地；車用背光產品存在大量Mini LED需求，年底將啟動大陸滁州智慧製造新產能。