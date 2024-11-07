鈊象財報／第3季每股賺7.71元 前三季每股賺23.02元

遊戲股王鈊象（3293）7日公告財報，第3季每股純益7.71元，較第2季每股純益8.08元略減，但較去年同期每股純益6.19元大幅成長，累計前三季每股純益23.02元，較去年同期每股純益17.22元優異。

據悉，鈊象目前正在積極申請英國線上博弈執照，預估明年有望到手，藉此擴大歐洲市場布局，添增營運新動能，而今年營運在其他海外市場穩健成長下，整體業績仍將遠優於去年。

針對海外市場布局，鈊象董事長李柯柱先前指出，公司近期已陸續獲得瑞典與希臘的線上博弈執照，正在強化歐洲整體市場線上博弈布局，目前則正在積極申請英國線上博弈執照，估計明年有機會取得執照，而英國是歐洲最大的線上博弈市場，若有機會切入，對公司未來成長有很大的幫助。

根據英國政府統計，2009年時，英國線上博弈市場利潤約8.17億英鎊（約新台幣348.3億元），2022年則大幅成長至64億英鎊（約新台幣2,728.47億元），市場商機相當龐大。

展望未來，李柯柱認為，今年同樣是公司豐收的一年，全年成長力道將是雙位數增長，而明年在各個海外市場持續開花結果下，同樣有信心持續繳出亮眼的成績單。

此外，鈊象10月營收16.8億元，月增6.2%、年增36.5%，單月營收創歷史新高，業績表現亮眼；累計今年前十月營收151.31億元，年增30.2%，亦創歷史新高。

鈊象10月營收不僅再次站上16億元大關，且一舉創下新高，並且逼近17億元大關，今年前十月營收151.31億元，更已超越去年全年度營收141.8億元，顯示業績表現非常火熱。