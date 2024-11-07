光聖財報／第3季毛利率衝上63%、獲利再創新高 前三季每股大賺8.52元
光通訊廠光聖（6442）7日公告第3季財報，受惠美系大客戶需求暢旺，單季毛利率衝上63.3%，飆新高，稅後純益2.59億元，季增4.86%、年增2.8倍，每股純益3.45元，再創單季新高，前三季每股已大賺8.52元。
光聖第3季毛利率63.3%，季增10.1個百分點，年增29.6個百分點，營益率24.6%，季增2.6個百分點，年增17.7個百分點。
光聖前三季毛利率56.6%，年增24.5個百分點，營益率21.55%，年增14.7個百分點；稅後純益6.26億元。
光聖受惠美系資料中心客戶需求火熱，光被動元件產品營收占比持續擴大，第3季已來到超過七成，隨著產品組合維持有利，光聖第3季獲利也改寫上季寫下的歷史新猷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言