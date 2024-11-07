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光聖財報／第3季毛利率衝上63%、獲利再創新高 前三季每股大賺8.52元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

光通訊廠光聖（6442）7日公告第3季財報，受惠美系大客戶需求暢旺，單季毛利率衝上63.3%，飆新高，稅後純益2.59億元，季增4.86%、年增2.8倍，每股純益3.45元，再創單季新高，前三季每股已大賺8.52元。

光聖第3季毛利率63.3%，季增10.1個百分點，年增29.6個百分點，營益率24.6%，季增2.6個百分點，年增17.7個百分點。

光聖前三季毛利率56.6%，年增24.5個百分點，營益率21.55%，年增14.7個百分點；稅後純益6.26億元。

光聖受惠美系資料中心客戶需求火熱，光被動元件產品營收占比持續擴大，第3季已來到超過七成，隨著產品組合維持有利，光聖第3季獲利也改寫上季寫下的歷史新猷。

毛利率 財報

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