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新加坡參訪團來訪證交所 資本市場服務團鏈結台星企業交流

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

新加坡參訪團11月7日前往臺灣證券交易所，證交所董事長林修銘及總經理李愛玲親率證交所與櫃買中心合作成立的資本市場服務團接待。資本市場服務團響應新南向政策，積極推動新加坡企業來台上市櫃，會中就台灣資本市場特色及優勢、海外企業成功上市櫃案例及途徑等主題進行專題分享。

林修銘開場致詞表示，台灣資本市場在國際市場表現名列前茅，且有多家來自新南向國家的企業在台上市，上市後表現也相當亮眼。台灣資本市場殷切期盼具發展潛力且有企圖心的海外企業來台上市，透過有效率的籌資及投資平臺，讓台灣資本市場成為海外企業成長茁壯最堅強的後盾，搭起台灣和新加坡兩地商業交流與資本市場的橋樑。

新加坡參訪團代表理事長陳樹、副會長林建發及會長洪啟強亦於致詞時表示，新加坡企業家們深知資本市場在企業發展中的重要性，面對未知的國際地緣政治和經貿情勢變化，資本市場將為企業提供成長動能及彈性；而台灣資本市場具備相當的競爭優勢，包含本益比及周轉率等方面均表現優異，期待透過雙方努力促成更多交流與合作，未來有更多的新加坡企業能來臺上市櫃，共創企業永續經營。

證交所及櫃買中心均充分介紹台灣資本市場各板塊相關特色及優勢，讓參訪團進一步瞭解，有利於其未來選擇上市板塊參考。

新加坡是台灣在東南亞地區的重要貿易夥伴，雙邊經濟合作關係密切。面對亞太資本市場密切競合關係，資本市場服務團也持續關注企業經營布局規劃、提供靈活籌資選項，並針對海外企業不同的發展階段，提供專業的上市櫃諮詢服務，助力企業在國際市場上脫穎而出，進一步打造具全球影響力的資本市場新局。

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