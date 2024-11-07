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日產宣布「全球裁員9000人」 執行長曝主因：因應嚴峻情勢

三大法人全數買超 外資加碼群創居首

中央社／ 台北7日電
台股今天漲191.44點，收在23408.82點，三大法人全數買超，外資買超新台幣54.35億元，群創與鴻準分居買超前2名，其他還包括鴻海、航運股等。示意圖。圖／聯合報系資料照
台股今天漲191.44點，收在23408.82點，三大法人全數買超，外資買超新台幣54.35億元，群創與鴻準分居買超前2名，其他還包括鴻海、航運股等。示意圖。圖／聯合報系資料照

台股今天漲191.44點，收在23408.82點，三大法人全數買超，外資買超新台幣54.35億元，群創與鴻準分居買超前2名，其他還包括鴻海、航運股等。

凱基投顧表示，今天台股成交金額為4248億元，持續站穩5日均量，短多格局或將延續，有利於指數挑戰10月中旬高點23713點。

台股今天漲191.44點，收在23408.82點，成交值4248.02億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商全數買超，合計買超131.65億元；其中，自營商買超51.7億元，投信買超25.6億元，外資及陸資買超54.35億元。

根據證交所資料，外資買超前10名，第1名為群創6萬8350張，其次為鴻準5萬6628張。再來是長榮航、華航、鴻海、泰金寶-DR、元大滬深300正2（00637L）、友達、復華台灣科技優息（00929）、凱基金。

觀察外資賣超前10名，聯電居首位，達2萬1265張，第2名為元大台灣50反1（00632R）1萬6124張。其餘依序為台積電、第一金、元大美債20正2（00680L）、京元電子、中鴻、國泰永續高股息（00878）、萬海、長華。

資深分析師簡伯儀表示，美國總統大選結束，消除不確定因素，不少投資人在今天進場，即便整體盤勢不錯，仍存在風險，以指數空間來看，要持續往上有壓。

他指出，短線來看多方掌控，選後的盤面也出現不一樣的主流族群，如鋼鐵族群或是塑化股、特斯拉電動車族群，資金持續操作，整體還是可以偏多看待。

台股今天站上23400點，他認為，今天大盤量價都明顯回溫，如果未來量不失控，股價有機會持續墊高，大盤指數持續挑戰24000點。

三大法人 台股 外資

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