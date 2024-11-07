川普重返白宮！法人建議：可趁勢布局金融債基金、ETF

美國前總統川普將重返白宮，其中市場預期川普有望放寬銀行業法規限制，也激勵美國銀行股勁揚。法人表示，後市搭配聯準會寬鬆政策立場，建議投資人可趁勢留意金融債基金或金融債ETF，一舉掌握選後受惠產業與收益。

投信法人指出，先前川普和共和黨主張放寬對金融監管，減稅主張也有助提升企業獲利，因此儘管後續實際執行狀況仍待觀察，但政策立場上對金融業而言實屬正向。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華分析，美國大選結果底定，金融市場波動料將逐漸回穩，觀察2004年以來美國總統大選後金融債指數表現，排除2008年金融海嘯，其餘四次在選後三個月、後六月、後一年平均都有正報酬表現，漲幅分為1.7%、3.7%和5.2%，表現不俗。

徐建華進一步指出，後市來看，川普再度就任總統後的政策執行狀況仍需觀察，不過從金融產業角度來看，除了川普政策立場傾向放鬆監管、有望活絡併購與交易活動，回歸產業基本面而言，近期美國經濟數據支持軟著陸發展，將有利於銀行和保險公司的信貸狀況維持穩健。

此外，從收益角度來看，現階段金融債殖利率仍處十年來相對高位，在降息趨勢仍未改變之下，結合前述政策面與基本面的正向加持，金融債投資前景值得留意。