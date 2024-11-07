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台股上漲191點 三大法人買超131億元
台股7日開低走高，收在23,408.82點，上漲191.44點，漲幅0.82%，成交量4,248.02億元，三大法人買超131.65億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超54.35億元，投信買超25.6億元，自營商買超（合計）51.69億元，其中自營商（自行買賣）買超33.09億元，自營商（避險）買超18.6億元。
台積電（2330）不受川普當選影響，收1,065元，漲幅0.47%，聯電（2303）谷底反彈，收47.15元，漲幅逾2%。川普交易中，網通基礎建設概念族群大漲，建漢（3062）攻上漲停，台揚（2314）漲幅逾9%，友訊（2332）、明泰（3380）、中磊（5388）漲幅逾5%。鴻海（2317）集團表現亮眼，陽程（3498）、鴻準（2354）、建漢漲停，鴻準近期股價漲勢驚人，波段漲幅達4成。傳產股中以塑化股表現最佳，台塑（1301）上漲逾3%，收48.75元，亞聚（1308）、台達化（1309）漲幅3~4%。
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