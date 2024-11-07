上市櫃公司永續報告書編製及產製功能宣導會 11月7日登場

配合金管會發布上市櫃公司永續發展行動方案(2023年)，擴大推動全體上市櫃公司自明(2025)年起編製及申報永續報告書，證交所攜手櫃買中心自2024年11月7日起於台北、新竹、台中及高雄共同舉辦五場上市櫃公司永續報告書編製及產製功能宣導會，內容涵蓋永續報告書編製規定及重大主題揭露指引說明、審閱報告書機制及常見缺失、報告書產製功能實作說明等三項主題。

證交所表示，宣導會中將說明與櫃買中心共同發布的永續報告書重大主題編製指引及永續報告書重大主題揭露範例，協助企業參考全球永續性報告協會（Global ReportingInitiative，GRI）的重大主題準則編製永續報告書，並予以適當揭露。另亦將針對永續報告書審閱報告書機制及常見缺失進行宣導，以協助提升永續資訊揭露品質。

為協助公司提升永續資訊揭露的作業效率，證交所及櫃買中心於2024年5月推出ESG數位平台，內容涵蓋企業ESG資訊揭露、永續報告書、溫室氣體排放及減量資訊及永續經濟活動問卷等申報及查詢功能。為配合明年起全體上市櫃公司皆需編製及申報永續報告書，2025年起將更進一步於ESG數位平台新增輔助產製永續報告書功能，以協助提升公司編製永續報告書之效率，這次宣導會將針對即將上線之產製功能進行說明，並輔以實機操作，以利企業熟悉相關操作介面。

這次宣導會採網路報名方式，上市公司報名請至證券暨期貨市場發展基金會網頁（ https://webline.sfi.org.tw/workshop/default.asp?csn=708 ）。宣導會課程之錄影影片可於活動結束後，至證交所WebPro網站，或於「接軌IFRS永續揭露準則專區」的「宣導專區」項下瀏覽觀看。

有關永續報告書重大主題編製指引及永續報告書重大主題揭露範例，可至公司治理中心網站的「企業永續發展」參考資料專區（https://cgc.twse.com.tw/responsibilityRef/listCh ），或於接軌IFRS永續揭露準則專區的實務指引及範例查詢（ https://isds.tpex.org.tw/IFRS/front/#/main/practicalGuidance/PG_example ）。