台股漲191點收23,408點 台積電漲5元收1,065元

台股7日開低走高、維持高檔震盪，目前已連續5日收紅K、站回所有短中長期均線，終場收23,408.82點，漲191.44點、漲幅0.8%，成交金額4,248.0億元。此外，櫃買指數也收漲0.9%。台積電（2330）收1,065元、漲5元。

強勢族群方面，科技股走揚，包括勤誠、日月光投控、創意、鴻海、廣明、廣達、緯穎、緯創等；其中面板族群的群創、友達、彩晶紛紛爆萬張大量走強，而群創收漲6.4%、爆量逾12.5萬張。

其它還有，低軌衛星概念股的正崴、建漢、精測、台揚、系統電、萬泰科、事欣科、華通等紛紛收紅；PCB族群的台表科、南電、欣興、高技、景碩、健鼎、耀華等也集體走高。

法人表示，美國大選落幕，川普獲執政權將重返白宮，市場預期川普交易將席捲金融市場，另也帶動美股四大指數漲勢凌厲、特斯拉股價勁揚，後市將隨新政府新政策調整投資方向，未來美國經濟及重量級企業財報展望，亦將主導盤勢發展。

此外，FOMC會議將登場，聯準會降息腳步牽動全球資金移動，預期將降息一碼，有利風險性資產偏好。選股建議台積電相關、AI概念股、IC設計、顯卡、貨櫃航空、製鞋及壽險等族群。

另外，美股方面，根據歷史經驗，美股在11月至隔年1月是一年中表現較佳階段，加上當前美國企業投資、勞動市場狀況均穩定無虞、消費者信心增強，對於年底作帳行情有利，操作順勢而為分批布局，並汰弱留強。