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川普勝選航運股承壓 業者：變數仍多靜待關稅政策

中央社／ 台北7日電

美國總統由川普勝選，但市場擔憂貿易保護主義衝擊航運產業，國際航運指標股重挫，國內貨櫃三雄早盤震盪，業者認為，市場還在觀望川普關稅政策，預料供應鏈轉移至東南亞的趨勢將更明確，也靜待川普如何解決地緣政治衝突。

美國總統大選結果出爐，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）將再度入主白宮，華爾街股市今天收紅並創收盤新高，道瓊工業指數狂飆逾1500點；但國際航運股重挫，指標股如馬士基（Maersk）跌逾6%，赫伯羅德（Hapag-Lloyd）跌近10%。

台股今天指數勁揚，上市運輸股逆勢下跌，貨櫃三雄早盤跌勢較重，長榮、陽明跌逾3%，萬海跌幅約4.5%，但接近午盤跌勢稍見收斂。

川普競選時曾提出對進口商品全面課徵10%關稅，並對中國進口產品課徵60%關稅，市場擔憂保護主義抬頭，對全球貿易將產生負面影響，尤其中國是貨運出口大國，恐影響航運產業的成長性。

航運人士對中央社記者表示，目前市場仍在觀望政策走向，在美國大選前，已有部分客戶提前出貨，但坦言「量也不大」，第一是還有庫存，第二貨也還沒到位。

業者指出，川普執政後，政策的不穩定性將提高，確實會造成航運產業較大波動，美中貿易對峙局勢已不會變，若程度更加嚴峻，則會加速供應鏈轉移至非中國地區，例如東南亞等，倘若川普持續強調關稅政策，加上農曆年節提前、1月可能再度面臨的美東碼頭工人罷工，市場不排除會出現搶運潮。

業者進一步說，航運產業目前被地緣政治所牽動，川普曾承諾會儘速讓俄烏戰爭停戰，若成真歐洲經濟將好轉，對航運產業不是壞事，但要如何和平地解決以巴衝突，市場普遍保守觀望，區域風險持續，紅海危機也很難平息，明年航線繞道應不會變。

捷迅總經理孫鋼銀則認為，航運市場「貨量不會消失、會轉移」，多數廠商已轉移出口地，提早布局預防風險，捷迅近年加強東南亞布局，已陸續在馬來西亞、印度、越南等設立子公司，看好東南亞出口需求的成長趨勢，因此必須持續布局。

川普 東南亞 航運股 貨量 長榮

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