川普重磅回歸 美國資產氣勢如虹

富蘭克林證券投顧表示，美國選舉結果順利出爐、不確定性消散，有助金融市場短線上演慶祝行情，之後將回歸基本面，投資人也將從新政府政策中尋找新的投資方向，包括減稅、放寬監管、關稅及移民等重大議題，而未來川普總統發言也將再度牽動金融市場敏感神經。

根據歷史經驗顯示，在共和黨橫掃的政治情境下，史坦普500指數平均年化報酬率為16%，表現居各種情境最佳，若出現「共和黨總統+分裂國會」情境，美股平均年化報酬率也有8%。放眼當下，全球正處於景氣溫和增長、聯準會等主要央行延續寬鬆貨幣政策，加上即將迎來傳統消費旺季，有利風險性資產年終至隔年年初旺季行情。

富蘭克林證券投顧表示，川普提出的美國製造、延長減稅及放鬆監管政策，初期將有利美國經濟及企業獲利，有利美元資產表現，建議以美國平衡型及美國高評級複合債券型基金為核心，並可搭配美國非投資等級債券型基金，爭取較高收益及信用債利差收斂機會。根據高盛證券預估(9/4)，若美國企業稅從21%調降至15%，預估史坦普500指數EPS將增加約4%。

此外，富蘭克林證券投顧指出，共和黨政策傾向放寬監管、支持傳統能源及貿易保護政策，將嘉惠醫療、金融、石油燃氣探勘，以及面臨重大勞動力或環境監督的產業(例如: 原物料、農業及工業)，因此除看好AI引領科技產業型基金穩居主流之外，投資人可搭配美國價值型基金及美國小型股票型基金，掌握川普政策紅利。惟中長期則須關注川普移民及關稅政策，若大幅收緊移民政策並提高關稅，將對美國經濟和企業獲利帶來負面影響。

另一方面，富蘭克林證券投顧認為，川普的美國優先、支持要對進口產品徵收新關稅或更高關稅的貿易保護政策，對依賴出口至美國的國家有負面衝擊，新興國家及美國以外資產相對承壓，但相較於2016年川普首次任期，預期各國政府已有應對經驗，若能透過談判避免爆發全面貿易戰，對全球經濟的實質衝擊有望降低，其中看好印度及日本股市具備自身的結構性成長題材，在美中大國博弈、全球供應鏈重組的過程中扮演一席之地，可列為美國以外股市的布局首選。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，候選人在競選過程中所做的承諾往往多於當選後所能兌現的，未來仍須密切關注新政府的實際作為。考量美國經濟強韌且共和黨並沒有縮減赤字的計畫，若減稅或關稅政策重燃通膨擔憂，將限縮聯準會於經濟走緩時能夠降息救經濟的空間，這些是美國長天期公債的隱患。因此儘管有降息題材，現階段債市佈局宜選擇五年左右的中天期持債，並透過公債、投資級公司債及非投資等級公司債333分散配置，網羅多元債市收益機會，並可避免短期債券的再投資風險和長期債券殖利率的回揚風險。