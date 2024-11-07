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川普選嬴了 分析師曝鴻海集團及這類股將「大有可為」

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
分析師直言預期台股在美國總統選後將會上漲，年底前有機會再創高，至於可以布局的標的，包括鴻海（2317）及鴻家軍、網通股等將「大有可為」，值得留意。記者侯永全／攝影
分析師直言預期台股在美國總統選後將會上漲，年底前有機會再創高，至於可以布局的標的，包括鴻海（2317）及鴻家軍、網通股等將「大有可為」，值得留意。記者侯永全／攝影

共和黨川普贏得2024年美國總統大選，美股周三創下新高，道瓊工業指數飆漲1,508.05點，台股7日開低後翻紅，盤中上漲逾200點，到底台股還會不會上漲？可以買什麼股？分析師直言預期台股在美國總統選後將會上漲，年底前有機會再創高，至於可以布局的標的，包括鴻海（2317）及鴻家軍、網通股等將「大有可為」，值得留意。

美股三大指數周三都創下新高，投資人押注川普將頒布促成長政策，提振美國企業，道瓊工業指數大漲1,508.05點，漲幅3.57%，以43,729.93點收盤；標普500指數上漲146.28點，漲幅2.53%，收5,929.04點；那斯達克指數上漲544.29點，漲幅2.95%，收18,983.47點。

美股周三大漲，道瓊工業指數和標普500指數都創下自2022年11月以來的最大單日漲幅；那斯達克指數創下2月以來的最大單日漲；費城半導體指數大漲3%，但台股ADR周三則是互有漲跌，台積電（2330）ADR收盤下跌1.3%，以193.22美元收盤。

川普當選，衝擊台積電ADR下跌，台積電7日也以1,050元開出，下跌10元，但盤中翻紅，一度拉升至1,075元，上漲15元；鴻海也是開低後翻紅，且領軍鴻海集團股成為盤面上的多頭指標，鴻準（2354）盤中衝上漲停板，建漢（3062）盤中上漲逾9%，台揚（2314）則是上漲逾8%，廣宇（2328）上漲逾5%。

台股開低走高，盤中翻紅，到底台股到年底前的表現如何？這時候進場可以買什麼？證券分析師張陳浩預期在美國總統選舉結束後，不確定因素消除，台股將會上漲，年底前有機會再創高，且看好可延續到明年第1季。

張陳浩表示，川普當選，他的政策包括減稅、發債、擴大基礎建設等，網通股，尤其是傳統的網通股將受惠，網通股位階仍低，看好後續將有機會表現，包括明泰（3380）、仲琦（2419）、台揚、建漢、台通（8011）等都可以關注，另外，已拉回整理的矽光子股聯鈞（3450）、華星光（4979）也可以觀察。

張陳浩強調，鴻海集團今年將大有可為，從鴻海到集團中的網通股、電動車題材的鴻準、乙盛-KY（5243）、及跨足AI的鴻家軍都可以留意；另外，特斯拉執行長馬斯克押對寶，成為川普勝選大贏家，特斯拉概念股例如同致（3552）、新唐（4919）、致茂（2360）、貿聯-KY（3665）、華孚（6235）、怡利電（2497）等也值得留意。

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