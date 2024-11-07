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MSCI 調整 China A Shares 指數成分股 新增華勤技術等四檔股票

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

MSCI 7日凌晨公布指數調整方案，根據MSCI的說明，這次成分股新增華勤技術等四檔股票，刪除麗珠集團等17檔，調整後MSCI中國A股指數成分股減少13檔至419檔，檔數周轉率約3%。本次調整成分股檔數及整體權重變化有限。

MSCI自2019年2月底宣布增加中國A股在MSCI系列指數中的權重起，逐步將中國A股的納入因子從初始的2.5％增加至20％，並陸續納入創業板及科創板在內的個股，A股權重也隨著不斷提高。近期中國推出一系列貨幣及財政的政策組合拳，希望緩解今年以來經濟下行及財政的壓力，以投資機會的角度來看，A股估值相較於全球較低，政策刺激加上製造業見底的預期，部分機會浮現，唯房地產對經濟的拖累需要持續觀察。

A股 MSCI

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