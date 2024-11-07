MSCI 指數台股權重一升一降一平 11月25日收盤生效

台股在這次MSCI調整權重中，在「MSCI全球市場指數」權重由1.93%上調至1.94%，調升0.01%；在「MSCI全球新興市場指數」權重維持18.70%；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由21.28%下調至21.25%，調降0.03%。最新權重將在11月25日收盤生效。

MSCI台灣指數成份股方面，這次新增鈊象（3293）、健策（3653），刪除華邦電（2344），指數成分股上升為88檔，並有25檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為鈊象，其權重為0.53%，調升0.53%。權重調降最多為台積電（2330），其權重為52.48%，調降0.39%。

這次MSCI季度調整，以「MSCI全球市場指數」觀察，此次權重調升最多的之國家為印度與瑞典，權重均增加0.06%；而本次權重調降最多之國家為日本，權重降低了0.06%，其餘國家權重變化不大。