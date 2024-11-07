川普上台綠能不妙？ 泓德、雲豹能源盤中重挫逾5%

川普勝選二度就任美國總統，美股綠能類股週三慘跌，丹麥風能巨擘沃旭（Orsted）一度大跌14%，維特斯（Vestas）也跌13%，7日台股綠能股雲豹能源（6869）、泓德能源（6873）盤中也下跌逾5%，不過森崴能源（6806）維持平盤之上。

川普對傳統能源-石油產業較為友善，希望美國開展更多石油鑽探，川普也承諾撤銷為太陽能、風能、電池和電動車公司提供補貼的通膨削減法（IRA），不利再生能源產業。

台股綠能三雄中僅森崴能源抗跌，盤中維持小漲，泓德能源、雲豹能源盤中都大跌逾5%，雲豹能源一度下跌至190元，跌破200元大關，泓德能源最低觸及214.5元。

雲豹能源除受川普交易影響，另經濟部長郭智輝日前痛批雲豹能源為了炒股，「說了很多不該講的話」，他表示，自雲豹6月21日公布「輝達綠電100億度合約」消息後，股票就開始漲，還漲了1倍。

郭智輝6日在立法院答詢時表示，雲豹是向經濟部登記的公司，不是經濟部所屬的公司，也不是經濟部支持的公司。

而雲豹發布聲明稿駁斥炒股謠言，澄清絕無透過炒作股票作為企業獲利之工具，主管機關行政院金管會可詳察，絕無炒股之情事，對此番說法表達沉痛與遺憾，同時也絕無政府赴菲買綠電建議來自「雲豹專家」一說。