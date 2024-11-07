川普當選了 鴻海集團成盤面亮點、這檔先飆漲停領軍

川普當選，將再度入主白宮，美股周三大漲，台股7日開低後翻紅，盤中大漲逾200點，鴻海集團股成為盤面上的領攻指標，鴻海（2317）開低走高翻紅，鴻準（2354）則是爆量飆上漲停，帶領鴻家軍上攻，陽程（3498）也一度亮燈，建漢（3062）、台揚（2314）、乙盛-KY（5243）、友威科（3580）等盤中上漲逾半根停板。

台股7日以23,180.01點開低後走高，盤中翻紅，一度拉升至23,474.36點，盤中上漲逾200點，權王台積電（2330）開低走高，盤中翻紅，鴻海也是開低走高翻紅，鴻家軍成為多頭指標，帶領大盤指數走高。

鴻海早盤以212元開出，下跌1.5元，股價開低走高翻紅，一度拉升至218元，盤中漲幅1.87%，鴻家軍也發動攻勢，穩定台股軍心；鴻準以89.5元開出，股價衝上漲停95.9元鎖死，排隊買單逾6,000張，創下2017年11月以來的高點。

鴻準飆上漲停之外，陽程盤中也曾亮燈，早盤以63.8元開高後衝上漲停69.3元；台揚盤中大漲逾9%，建漢盤中上漲逾8%，友科科上漲逾5%，乙盛-KY盤中漲幅逾6%，台通（8011）、訊芯-KY（6451）、東捷（8064）、廣宇（2328）等漲幅逾3~4%，正達（3149）、榮創（3437）、新普（6121）、帆宣（6196）、GIS-KY（6456）、AMAX-KY（6933）等也都是上漲表現。

鴻準目前主要營收包括筆電、家用遊戲機殼等，市場預期任天堂可能在今年底或明年初推出新機Switch 2，鴻準為主要供應鏈，有望挹注業績表現；另外，近年來積極拓展新事業，跨足電動車領域，旗下大陸瀋陽廠與青島廠為主要負責新能源車一體化壓鑄的大本營。

鴻準也朝機器人及人工智慧（AI）領域布局，蘋果桌上型機器人計畫引起市場高度關注，據了解，鴻準也是蘋果桌上型機器人產品的供應鏈之一，負責機構件與機殼的開發與生產。