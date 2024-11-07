快訊

逆風下注川普勝選！神秘人進帳近16億 精準預測原因曝光

台灣120萬名低薪族年齡呈M型化 「2行業」占大宗

行動電源帶出國不知違反航空公司「1規定」險被沒收 網噴：不是常識嗎？

台積電翻紅領漲 台股開低走高站上23400點

中央社／ 台北7日電
台積電。（路透）
台積電。（路透）

美國總統大選由川普勝出，華爾街股市收紅並創收盤新高，台股指數今天開低走高，盤中上漲逾200點，指數為23418.76點。權王台積電由黑翻紅，最高為1070元，聯發科、廣達皆上漲，鴻家軍強勢。

截至10時17分左右，3大權值股包括台積電、鴻海、聯發科同步上漲。

台積電不受ADR跌1.3%影響，最高至1070元，盤中1065元，上漲5元；鴻海上漲3.5元，聯發科為1315元，上漲10元；電子股、金融股盤中分別上漲0.23%、0.35%。代表中小型股的櫃買指數上漲約0.38%。

分析師指出，美國總統大選落幕，今天台股延續慶祝行情，不確定因素消除，市場擔心川普對台積電下重手的衝擊淡化，台積電盤中走勢不弱，可持續觀察AI供應鏈中長線表現。

泛鴻海集團表現亮眼，鴻準以95.9元亮燈漲停，正崴以69.5元攻上漲停，陽程上漲逾9%，訊芯-KY與建漢皆上漲逾6%。

川普重返白宮，帶動美國設廠台商相關個股盤中上漲，包括國巨上漲近3%、台塑上漲逾2%、華新科上漲2%、美國不銹鋼通路龍頭大成鋼上漲逾5%、汽車概念股堤維西上漲逾4%。

萬寶投顧執行長王榮旭接受中央社記者訪問表示，今天延續川普勝選後慶祝行情，但並非對台股有大利多，而是不確定因素排除；至於未來川普上台後對台股的影響，他認為對部分產業有利，川普當選後，特斯拉概念股、加密貨幣等成為市場資金追逐的對象。

川普延續政策就是讓美國更強大，王榮旭表示，川普未來若打關稅戰，在美國設廠廠商有機會成為受惠股，包括台積電、鴻海和廣達。

他指出，市場原先擔心川普對台積電下重手，今天從台積電股價表現來看，疑慮似乎逐漸淡化。中長線來看，AI供應鏈會是川普勝選後的市場投資趨勢。

台積電 台股指數 川普 美國

延伸閱讀

NBA／川普當選詹皇「護女心切」勇士主帥酸：讓美國再次偉大

川普當選美國總統 聯合國準備面臨更多動盪

石破茂首度與川普通話致賀 盼早日面對面會談

積極爭取致電川普？總統府：目前沒致電祝賀之意

相關新聞

川普當選了 鴻海集團成盤面亮點、這檔先飆漲停領軍

川普當選，將再度入主白宮，美股周三大漲，台股7日開低後翻紅，盤中大漲逾200點，鴻海集團股成為盤面上的領攻指標，鴻海（2...

台積電翻紅領漲 台股開低走高站上23400點

美國總統大選由川普勝出，華爾街股市收紅並創收盤新高，台股指數今天開低走高，盤中上漲逾200點，指數為23418.76點。...

川普概念股塑化、鋼鐵上漲 台塑盤中漲逾2%

美國總統當選人川普確定將入主白宮，道瓊昨日大漲逾3%，創下新高，台股中的塑化、鋼鐵類股7日開盤也一同大漲，不過類股指數漲...

MSCI 指數台股權重一升一降一平 11月25日收盤生效

台股在這次MSCI調整權重中，在「MSCI全球市場指數」權重由1.93%上調至1.94%，調升0.01%；在「MSCI全...

MSCI成分股新增鈊象、健策 小型指數增萬潤等11檔

指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，全球標準指數新增鈊象、健策2檔台灣成分股，刪除華邦電；小型指數新增萬...

台股下跌37點開23,180點 台積開低10元

台股7日開盤指數為23,180.01點，下跌37.37點。台積電（2330）開盤價為1,050元，下跌10元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。