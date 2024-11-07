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川普概念股塑化、鋼鐵上漲 台塑盤中漲逾2%

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
美國總統當選人川普確定將入主白宮，道瓊昨日大漲逾3%，創下新高，台股中的塑化、鋼鐵類股7日開盤也一同大漲，不過類股指數漲幅逐漸縮小，台塑（1301）一度大漲至49.45元，盤中漲幅逾2%（聯合報系資料庫）
美國總統當選人川普確定將入主白宮，道瓊昨日大漲逾3%，創下新高，台股中的塑化、鋼鐵類股7日開盤也一同大漲，不過類股指數漲幅逐漸縮小，台塑（1301）一度大漲至49.45元，盤中漲幅逾2%（聯合報系資料庫）

美國總統當選人川普確定將入主白宮，道瓊昨日大漲逾3%，創下新高，台股中的塑化、鋼鐵類股7日開盤也一同大漲，不過類股指數漲幅逐漸縮小，台塑（1301）一度大漲至49.45元，盤中漲幅逾2%，大成鋼（2027）股價跳空開高大漲，不過遇到年線反壓，盤中漲幅逾4%。

川普勝出美國總統大選，「川普概念股」躍盤面焦點，由於川普挺傳統能源、基礎建設等政策，塑化、鋼鐵類股今日轉強，但呈現開高走低，漲幅收斂，不過龍頭股台塑仍上漲逾2%，台化（1326）、南亞（1303）漲幅逾1%；大成鋼強漲逾5%，千興（2025）、彰源（2030）、新鋼（2032）漲幅逾2%。

而大宗商品行情如原油、金屬、穀物等6日盤中全面下挫，因市場預期，川普加徵關稅可能引發貿易戰，削弱原物料在全球市場的吸引力。

盛寶銀行大宗商品策略師韓森說，「我們將會看到對中國貨品加徵關稅，這不利於金屬行情，尤其中國大陸是銅、鐵礦砂與鋼鐵的主要消費國。而原油下跌，是因為關稅恐壓抑全球的整體需求，引發經濟成長疑慮。」

台塑四寶即將公布10月營收，台塑9月營收月增3.1%、年增0.3%，略低於市場預期，分析師指出，9月PVC、液（石咸）報價月減6~16%，低於市場原預估會因為旺季來臨報價上漲。

展望後市，法人指出，第4季一向是大陸泛用樹脂加工業的備料旺季，尤其是歐美各國近期紛紛啟動降息循環，大陸政府更進一步於金融面注入活水，端出利多政策，全力拉抬房市，泛用樹脂市場需求並不看淡，後續買氣增溫仍可期。

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