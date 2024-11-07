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川普勝選 法人看好美國金融、工業及科技產業受惠

中央社／ 台北7日電

美國總統大選結果揭曉，川普勝出，引爆「川普交易」相關資產類別走揚，法人看好美國金融、工業及科技等產業有望受惠。

國泰投信ETF研究團隊分析，川普選前提出的財政政策主要方向為減稅，有助拉升企業獲利。就產業政策面而言，川普主張放鬆金融監管，鬆綁對商業銀行自營交易的監管，以及降低科技業監管、可能引入化學、礦產、鋼鐵和汽車等非綠色產業的補貼。整體看來，川普當選較有利於美國金融、工業及科技等產業。

在衰退疑慮降低、選後不確定性消除、聯準會展開降息循環等利多支撐下，法人看好美股第4季旺季行情將正式啟動。

國泰投信ETF研究團隊統計，自2000年以來的歷屆美國大選，只要沒有遇到經濟衰退，無論選舉結果為何，選後對股市均是正面看待。選舉結果明朗後，美股均走至少1年的多頭態勢，其中標普500指數選後半年平均報酬可達14%、1年平均達25%。且無論是否政黨輪替，市場反應選後刺激性財政政策，選後上漲居多。

至於台股，與美股連動性高，後市值得期待。不過國泰投信特別提醒，川普先前曾表示台灣搶走美國晶片生意，揚言當選後要收保護費，引發市場震盪，預料短期內台股可能得先面對波動。

國泰 川普 美國大選

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